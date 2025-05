Bayern, solo un pari in casa del Lipsia. Festa scudetto rinviata

Non può ancora festeggiare la vittoria del titolo il Bayern Monaco. A rovinare la festa, che sarebbe partita di fatto in caso di successo, è stato il Lipsia che sul proprio campo ha frenato i bavaresi sul 3-3 nella 32esima giornata della Bundesliga. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Sesko e Klostermann, poi il ribaltone della squadra di Kompany con Dier, Olise e Sanè. Ma al 95' è Poulsen a regalare il pari definitivo ai suoi. Domani - comunque - in caso di non successo del Bayer Leverkusen per il Bayern potrebbe essere comunque certificata la vittoria del titolo.