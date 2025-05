Il Leverkusen abdica: pari a Friburgo, il Bayern vince il titolo alla tv

FRIBURGO (Germania) - Non basta il pari in rimonta sul campo del Friburgo al Bayer Leverkusen per continuare a lottare e difendere lo storico titolo conquistato la passata stagione. La partita termina 2-2 e può fare festa il Bayern Monaco che davanti alla tv si gode il ritorno al successo in Bundesliga conquistando il campionato con due giornate di anticipo. Il pari contro il Lipsia nell'anticipo è meno amaro per Kompany che può festeggiare la sua prima vittoria del campionato come Harry Kane, finalmente campione dopo tanti anni di attesa. La festa in albergo dei bavaresi scatta dopo il doppio vantaggio Friburgo siglato da Eggestein e dall'autogol di Hincapié, inutili per Xabi Alonso le reti nel finale di Wirtz e Tah. Un punto che tiene il Leverkusen a -8 dalla vetta e che regala ancora speranze al Dortmund di agganciare un poso in zona Champions visto che il Friburgo quarto in classifica è distante una sola lunghezza.