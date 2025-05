Bayern e Muller, finisce un'epoca: l'addio a una leggenda con la vittoria del campionato

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco, già campione di Germania , supera per 2-0 all'Allianz Arena - nella 33ª giornata della Bundesliga - il Borussia Moenchengladbach. Decisive le reti di Kane e Olise, ma le emozioni più forti sono arrivate dal saluto del pubblico bavarese alla leggenda Thomas Muller , alla sua ultima partita in casa con la maglia del club della sua vita. Con questo successo i ragazzi di Kompany si portano a 79 punti in classifica , mentre la formazione allenata da Seoane resta ferma a quota 45.

Vince il Friburgo di Grifo, pari Lipsia

Negli altri match di giornata, ancora un pareggio per il Lipsia (il terzo nelle ultime 4) che non va oltre lo 0-0 sul campo del Werder Brema e rischia di non centrare l'Europa. Sorride, invece, il Magonza che si impone 4-1 sul campo del già retrocesso Bochum. In gol Amiri, Mwene, Burkardt e Nebel, inutile per i padroni di casa il guizzo di Holtmann. Successo esterno anche per il Friburgo di Vincenzo Grifo che passa 2-1 contro il Kiel, che scivola in seconda serie. Decisivi i guizzi di Manzambi e Holer, dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa grazie a Rosenboom. Infine, tris dell'Heidenheim, che mantiene vive le sue speranze di salvezza, in trasferta a Berlino contro l'Union. Mattatori del match Beck (doppietta) e Schoppner.