L’Amburgo spezza l’incubo, il St. Pauli fa il miracolo: torna il derby in Bundesliga

Il fiume Elba taglia a metà la città di Amburgo, ma non è l’unica cosa che divide uno dei centri più belli della Germania, che anche calcisticamente è spezzata in due: da una parte c’è chi tifa l’HSV, dall’altra invece il St. Pauli. Due realtà distanti, quasi diametralmente opposte per pensiero, per storia, per filosofia, che hanno dato vita ad un derby bellissimo perché, tra le altre cose, era caratterizzato dalla rarità: d’altronde fino al 2018 l’Amburgo non era mai stato in altre categorie se non la Bundesliga, dove i Kiezkicker, al contrario, avevano trascorso soltanto 8 stagioni. Si sono ritrovate a combattere per la promozione in Zweite fino al 2024, quando a salire sono stati quelli che spesso sono stati definiti come “vicini rumorosi” dai campioni d’Europa e di Germania.