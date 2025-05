Bundesliga, cala il sipario: Eintracht e Dortmund in Champions. Lipsia 7º

Cala il sipario sulla Bundesliga 2024/2025. L'ultima giornata di campionato ha così restituito gli ultimi verdetti del campionato, che hanno visto trionfare il Bayern Monaco di Harry Kane con un vantaggio di 13 punti sul Bayer Leverkusen di Xabi Alonso - i media spagnoli danno per certo il tecnico sulla panchina del Real già al Mondiale per Club - . Ad accomodarsi negli ultimi due posti Champions sono invece Eintracht e Borussia Dortmund, che chiudono rispettivamente con 60 e 57 punti. In 5ª posizione si piazza invece il Friburgo, seguito dal Magonza. Retrocedono nella Serie B tedesca, Heidenheim, Holstein e Bochum.