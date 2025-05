RB Lipsia, è fallimento: prima stagione fuori dalle coppe europee

La disastrosa campagna in Champions League con 7 sconfitte su 8, l’eliminazione in semifinale di Dfb-Pokal contro lo Stoccarda. Tutte delusioni che il RB Lipsia sperava di superare confermando la propria partecipazione alla Champions, come capita regolarmente da 6 anni. E invece, complici i soli 3 punti ottenuti nelle ultime 5 partite senza vittorie, la squadra targata Red Bull si trova a fare i conti con uno score disastroso. 7° posto finale, fuori da tutte