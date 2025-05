Bielefeld, il sogno della città che non esiste e che si gioca la Coppa di Germania

Si chiama Arminia in onore di Arminio, eroe dell’epoca romana che guidò alla vittoria il suo esercito germanico in una battaglia nella vicina Teutoburgo. Un concetto dal duplice significato: la voglia di lottare sempre e quella di sorprendere. A Bielefeld in effetti sono abituati: in Germania è nota come “squadra ascensore”, essendo quella che ha il maggior numero di retrocessioni dalla Bundesliga alla Zweite,