Coppa, Champions e nazionali Germania: così lo Stoccarda è tornato grande

1984, 1992, 2007. Lo Stoccarda non vince spesso il campionato, ma ciclicamente la squadra sveva si ripresenta ai vertici del calcio tedesco e si porta a casa almeno un titolo, aggiungendo in mezzo anche la Pokal del 1997 — senza contare i quattro trofei conquistati negli anni ’50. Gli ultimi anni però non erano stati all’altezza della fama del VfB, retrocessi due volte nel 2016 e nel 2019, pur risalendo subito. Nel 2023, in realtà, hanno rischi