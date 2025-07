Dal Barcellona allo Stoccarda: chi è Noah Darvich, la futura star tedesca

Due anni fa ha lasciato la Germania per inseguire il sogno di farcela nella Masia, il nobile settore giovanile del Barcellona. Ora torna in patria, con l’auspicio di riuscire a fare quel salto da giovane talento a giocatore a tutti gli effetti che in Catalogna non gli è riuscito. Il suo nome è Noah Darvich, è un classe 2006, ha un talento sconfinato, ma ancora non è riuscito ad esprimerlo. Ora ci proverà in Bun