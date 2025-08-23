Dortmund rimontato, è 3-3 contro il St.Pauli. Poker Eintracht sul Werder Brema di Mbangula

Inizia con un rocambolesco pareggio esterno per 3-3 sul campo del St.Pauli la Bundesliga del Borussia Dortmund. Apre Guirassy (che ha fallito anche un penalty), poi il pari di Hountondji. Da lì il tris del Dortmund con Anton e Brandt. Ma i padroni di casa reagiscono e rimontano con un rigore di Sinani, propiziato da un fallo di Filippo Mane, centrale italiano di origini senegalesi, e il gol di Smith al 90'. Cade in casa, invece, il Bayer Leverkusen che, dopo l'iniziale vantaggio con Quansah, si è visto ribaltare il punteggio dall'Hoffenheim con Asllani e Lemperle. Infine, una doppietta di Ansah regala i primi tre punti all'Union Berlino contro lo Stoccarda che reagisce troppo tardi con un guizzo di Tomas.