Dortmund rimontato, è 3-3 contro il St.Pauli. Poker Eintracht sul Werder Brema di Mbangula

Inizia con un rocambolesco pareggio esterno per 3-3 sul campo del St.Pauli la Bundesliga del Borussia Dortmund. Apre Guirassy (che ha fallito anche un penalty), poi il pari di Hountondji. Da lì il tris del Dortmund con Anton e Brandt. Ma i padroni di casa reagiscono e rimontano con un rigore di Sinani, propiziato da un fallo di Filippo Mane, centrale italiano di origini senegalesi, e il gol di Smith al 90'. Cade in casa, invece, il Bayer Leverkusen che, dopo l'iniziale vantaggio con Quansah, si è visto ribaltare il punteggio dall'Hoffenheim con Asllani e Lemperle. Infine, una doppietta di Ansah regala i primi tre punti all'Union Berlino contro lo Stoccarda che reagisce troppo tardi con un guizzo di Tomas.
Poker Eintracht, vola il Wolfsburg
Inizia con una vittoria la Bundesliga dell'Eintracht Francoforte che, nella prima giornata, supera per 4-1 il Werder Brema dell'ex juventino Mbangula (in campo per 65 minuti). Decisivi i gol di Bahoya (doppietta), Uzun e Knauff. Non basta agli ospiti il guizzo di Njinmah. Sorride anche l'Augsburg che si impone sul campo del Fribugo per 3-1 grazie a Giannoulis, Matsima e Wolf. Inutile per i padroni di casa la rete dell'azzurro Grifo su rigore. Con lo stesso punteggio il Wolfsburg passa sul campo dell'Heidenheim con i gol di Skov Olsen, Svanberg e Amoura (su rigore). Di Scienza il sigillo della formazione che giocava tra le mura amiche.