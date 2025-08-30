Uzun e Bahoya, la forza dei 2005: l’Eintracht mostra i gioielli del futuro

Ormai una filastrocca quasi monotona: Ekitiké a Liverpool per 95 milioni di Euro, Marmoush al City per 75, Kolo Muani al Psg per 90, Jovic al Real Madrid per 60. E via dicendo: Pacho, Haller, André Silva. Chi ne ha, ne metta.

Nell’ultimo quinquennio l’Eintracht Francoforte ha venduto, eccome se ha venduto, facendo plusvalenze da urlo: merito della direzione sportiva, ma anche dei