Bayern, tris all'Augusta. Schick show nel 3-3 tra il Bayer e il Werder di Mbangula

AUGUSTA (Germania) - Seppur dilapidando due terzi del vantaggio accumulato in poco più di un tempo, il Bayern Monaco dà continuità al successo tennistico ottenuto nella prima giornata della Bundesliga 2025-26 contro il Lipsia, si impone 3-2 in casa dell'Augusta e resta al comando della classifica a punteggio pieno. Apre Gnabry dopo 28', raddoppia Diaz al quarto minuto di recupero prima dell'intervallo e tris al 3' della ripresa di Olise. Il pomeriggio di festa, però, viene complicato dalle reti di Jakic (53') e Komur (76'). Neppure 13' di recupero , complice un infortunio, hanno tuttavia permesso ai padroni di casa di completare la rimonta.

Gli altri risultati

Termina 3-3 la sfida tra il Werder Brema di Mbangula, in campo 71', e il Bayer Leverkusen: l'ex Roma e Samp Schick apre al 5' e, dopo il raddoppio di Tillman (35') e l'1-2 di Schmid su rigore al 44', il quale si ripete al 76', firma la doppietta, anche lui dagli 11 metri, al 64'. Di Coulibaly al 94' il gol che riporta il risultato in parità. Il Lipsia supera agevolmente l'Heidenheim con Baumgartner e Romulo Cardoso, mentre lo Stoccarda batte di misura il Borussia Moenchengladbach grazie ad Andres. Chiude il quadro il 3-1 con cui l'Eintracht Francoforte si impone a Sinsheim contro l'Hoffenheim.