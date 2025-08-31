Tuttosport.com

La nazionale, Nagelsmann e l’Augsburg: Sandro Wagner è l'uomo del momento

L’ex attaccante del Bayern è sbarcato in Bundesliga ed è già Sandro-mania: la storia del calciatore e dell’allenatore più chiacchierato di Germania
Giorgio Dusi
1 min
Sandro WagnerBundesligaAugsburg
La nazionale, Nagelsmann e l’Augsburg: Sandro Wagner è l'uomo del momento © Getty Images

Ci si ricorda di lui per essere stato un buon attaccante, in grado di piazzare alcune stagioni da doppia cifra in Bundesliga, oltre che giocare con la nazionale tedesca. Se tutto andrà come si crede, però, è molto probabile che di Sandro Wagner ci si ricorderà di più come allenatore che come calciatore. D’altronde, pur avendo appena iniziato, è già uno dei tecnici su cui in Germania si ri

