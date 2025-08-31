Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Tris Borussia Dortmund, messaggio alla Juve: super Guirassy contro l'Union

Nelle altre gare poker del Colonia al Friburgo, finisce in parità tra Wolfsburg e Mainz
1 min
Tris Borussia Dortmund, messaggio alla Juve: super Guirassy contro l'Union © Getty Images

Netta vittoria per 3-0 del Borussia Dortmund, prossima rivale della Juventus in Champions League, nella seconda giornata della Bundesliga contro l'Union Berlin. In gol Guirassy (doppietta) e Nmecha. Con questo successo il Borussia sale a 4 punti in classifica, Union Berlino ferma a quota 3. I gialloneri saranno anche la prima avversaria della Juventus in Champions League, match di scena allo Stadium il 16 settembre alle ore 21. Vince anche il Colonia che cala il poker (4-1) al Friburgo grazie alle reti di Kaminski, Bulter, Thielmann e El Mala.

Pari tra Wolfsburg e Mainz

Pareggio per 1-1 tra Wolfsburg e Mainz nella seconda giornata della Bundesliga. Padroni di casa avanti con Zehnter, pari degli ospiti con Amiri su rigore. Nel finale Wolfsburg in dieci per il doppio giallo a Svanberg. Il Wolfsburg sale a 4 punti in classifica, il Mainz va a quota 1.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga