Tris Borussia Dortmund, messaggio alla Juve: super Guirassy contro l'Union

Netta vittoria per 3-0 del Borussia Dortmund, prossima rivale della Juventus in Champions League, nella seconda giornata della Bundesliga contro l'Union Berlin. In gol Guirassy (doppietta) e Nmecha. Con questo successo il Borussia sale a 4 punti in classifica, Union Berlino ferma a quota 3. I gialloneri saranno anche la prima avversaria della Juventus in Champions League, match di scena allo Stadium il 16 settembre alle ore 21. Vince anche il Colonia che cala il poker (4-1) al Friburgo grazie alle reti di Kaminski, Bulter, Thielmann e El Mala.