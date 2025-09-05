Motta offerto in Germania: l'ex Juve può ritrovare il suo capolinea Champions

Possibile novità importante in tema panchine a stagione appena iniziata. Il Bayer Leverkusen negli scorsi giorni ha infatti ufficializzato l'esonero di Erik Ten Hag , che aveva raccolto appena un punto nelle prime due giornate di Bundesliga . Un inizio non promettente, che ha portato il club tedesco alla drastica decisione di cambiare già allenatore. Per questo le asprine stanno valutando diversi profili per il ruolo di successore, tra cui rientra anche quello di Thiago Motta .

Bayer Leverkusen, idea Motta per sostituire Ten Hag

Nelle ultime ore Thiago Motta sarebbe stato proposto da alcuni intermediari alla dirigenza del Bayer Leverkusen, che sta sfruttando questa pausa nazionali per scegliere il nuovo allenatore. L'ex centrocampista è infatti fermo dallo scorso marzo quando è stato esonerato dalla Juventus dopo la sconfitta per 3-0 sul campo della Fiorentina. In estate era poi stato vicino alla panchina dell'Atalanta, perdendo però la corsa a due con Juric. Ripartire dalla Bundesliga potrebbe quindi essere una nuova occasione importante per l'ex bianconero che guiderebbe di nuovo un club in Champions League.

Motta, con il Leverkusen può ritrovare il Psv

Nel caso in cui il Bayer Leverkusen dovesse realmente decidere di affidare la panchina a Thiago Motta, l'allenatore ritroverebbe subito il Psv. I tedeschi ospiteranno infatti la formazione olandese per la seconda giornata di Champions League in quello che sarebbe uno strano scherzo del destino. Lo scorso anno fu infatti proprio la squadra di Eindhoven a condannare Motta all'eliminazione negli spareggi di Champions, compromettendo di fatto la sua avventura alla Juventus. Per i bianconeri un eventuale passaggio dell'ex Bologna in Germania sarebbe una buona notizia visto il contratto ancora valido fino al 30 giugno del 2027.