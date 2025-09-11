Eriksen riparte dalla Bundesliga: contratto biennale con il Wolfsburg

WOLFSBURG (Germania) - L'ex interista Christian Eriksen, svincolato quest'estate, alla scadenza del suo contratto con il Manchester United, ha firmato un contratto biennale con il Wolfsburg. Eriksen ha collezionato 310 presenze in Premier League dove ha militato nel Tottenham tra il 2013 e il 2020. Inoltre ha giocato anche per Ajax, Brentford e Inter. Le prime parole del danese che vestirà la numero 24: "Il Wolfsburg è la mia prima tappa in Bundesliga, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Sono convinto che insieme potremo fare la differenza. I colloqui con la dirigenza sono stati molto positivi. Ho subito percepito che Paul Simonis aveva le idee chiare per la squadra e anche per me. Il fatto che la squadra includa molti volti noti della nazionale danese rende il Wolfsburg particolarmente attraente per me".