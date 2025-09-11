Eriksen riparte dalla Bundesliga: contratto biennale con il Wolfsburg

WOLFSBURG (Germania) - L'ex interista Christian Eriksen, svincolato quest'estate, alla scadenza del suo contratto con il Manchester United, ha firmato un contratto biennale con il Wolfsburg. Eriksen ha collezionato 310 presenze in Premier League dove ha militato nel Tottenham tra il 2013 e il 2020. Inoltre ha giocato anche per Ajax, Brentford e Inter. Le prime parole del danese che vestirà la numero 24: "Il Wolfsburg è la mia prima tappa in Bundesliga, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Sono convinto che insieme potremo fare la differenza. I colloqui con la dirigenza sono stati molto positivi. Ho subito percepito che Paul Simonis aveva le idee chiare per la squadra e anche per me. Il fatto che la squadra includa molti volti noti della nazionale danese rende il Wolfsburg particolarmente attraente per me".
Schindzielorz: "Qualità ed esperienza"
Il direttore sportivo del Wolfsburg Sebastian Schindzielorz: "Con Eriksen, abbiamo un giocatore che ha visto e vissuto tutto ai massimi livelli. La sua enorme esperienza, la sua qualità in campo e la sua personalità saranno un prezioso impulso soprattutto per i nostri giovani". Eriksen ha avuto un arresto cardiaco durante la partita inaugurale della Danimarca agli Europei del 2021. È stato rianimato con un defibrillatore. Successivamente, gli è stato impiantato un dispositivo per monitorare il ritmo cardiaco. Sabato il Wolfsburg ospita il Colonia in occasione della terza giornata della Bundesliga.