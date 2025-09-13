Juve, attenta a Guirassy: 4º gol in Bundes e Borussia in testa. Pari Colonia, ok Lipsia

Secondo successo consecutivo per il Borussia Dortmund, che si aggiudica la sfida contro l'Heidenheim valida per la terza giornata di Bundesliga salendo così al comando della classifica con 7 punti. Alla Voith-Arena, gli uomini di Niko Kovac , prossimi avversari della Juventus alla prima giornata di Champions League, si impongono per 2-0. Un risultato firmato Serhou Guirassy (33') e Maximilian Beier (45'+6') e che segue il 3-0 sull'Union Berlino: padroni di casa rimasti in 10 per gran parte dell'incontro in seguito all'espulsione di Budu Zivzivadze al 21'. L'agenda dei gialloneri prevede ora la trasferta di Torino, dove ritroveranno la formazione di Igor Tudor già affrontata al Westfalenstadion nell'amichevole di agosto, quando i bianconeri si sono imposti per 2-1: appuntamento alle ore 21 di martedì 16 settembre. Pericolo numero 1 per la retroguardia Juve si conferma dunque Guirassy, che tornato in Germania nel 2022 punta ora a quota 90 reti in 3 stagioni , con già 4 gol all'attivo in Bundes dopo la rete all'esordio e la doppietta al secondo appuntamento di campionato.

Bundesliga - 3ª giornata: gli altri risultati

Trasferte vincenti anche per Hoffenheim e Lipsia, che superano rispettivamente Union Berlin e Magonza per 4-2 e 1-0. Così anche il Friburgo, che si aggiudica la sfida interne contro lo Stoccarda per 3-1. Termina dopo un lungo e combattuto recupero durato oltre 20' minuti la sifda tra Wolfsburg e Colonia, con i padroni di casa che dopo avere ritorvato il vantaggio al 99' vengono nuovamente raggiunti dagli ospiti al 104': 3-3 il finale. Nell'anticipo di venerdì 12, il Bayer Leverkusen ha invece sconfitto in casa l'Eintracht Francoforte.