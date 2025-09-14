Tuttosport.com

Mbangula show, trascina il Werder in Bundesliga: Borussia ko. St. Pauli ok

L'ex esterno della Juventus apre le marcature nel poker del Brema al M'Gladbach, cade l'Augusta in trasferta
1 min
Mbangula show, trascina il Werder in Bundesliga: Borussia ko. St. Pauli ok © Getty Images

Il Werder Brema cala il poker nella terza giornata della Bundesliga e lo fa in trasferta sul campo del Borussia M'Gladbach. Apre le marcature al minuto 15 Mbangula mentre il raddoppio arriva dieci minuti dopo con Stage servito ancora dall'ex esterno della Juventus. Nella ripresa arrivano anche le firme di Schmid su rigore al 73° e di Njinmah al minuto 81 servito da Victor Boniface, mancato acquisto del Milan nella sessione estiva del mercato.

Vince il St. Pauli, Augusta ko

Il St. Pauli nella terza giornata della Bundesliga batte 2-1 l'Augsburg e vola a 7 punti in classifica. A trascinare la formazione di Blessin i gol di Hountondji (dopo aver fallito un penalty) e Sinani, arrivati dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti con Rieder.

