Bayern a valanga sull'Hoffenheim, dilaga il Mainz. Friburgo ok, prima vittoria per l'Amburgo

Bayern Monaco schiacciasassi. Il club di Vincent Kompany piazza la quarta vittoria consecutiva nelle prime quattro partite della nuova Bundesliga. A cedere allo strapotere tecnico del club tedesco è l'Hoffenheim, che nulla ha potuto contro uno straripante Harry Kane, con il subentrato Gnabry che ha chiuso definitivamente la partita siglando il gol del 4-1 definitivo per il Bayern. Nell'undici titolare di Kompany anche due vecchie conoscenze della Premier League: Luis Diaz e Nicolas Jackson, arrivati entrambi in Baviera quest'estate, rispettivamente da Liverpool e Chelsea. Il club bavarese si trova attualmente in cima alla classifica - a punteggio pieno - in solitaria, con 18 gol fatti all'attivo e soltanto tre subiti. Gli uomini di Kompany saranno impegnati settimana prossima nella sfida casalinga contro il Werder Brema, reduce dalla sconfitta in casa del Friburgo.
Mainz dominante, bene Friburgo ed Amburgo
