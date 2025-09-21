Tuttosport.com

Bayern tritatutto, Kane è diventato “Hat trick Harry”

Il bomber inglese sta viaggiando a medie oltre la realtà. Arrivata la seconda tripletta stagionale
Giorgio Dusi
1 min
Bayern tritatutto, Kane è diventato “Hat trick Harry”© Getty Images

Sette su sette. Il Bayern non fa altro che vincere, in campionato così come nelle coppe: Champions League, Dfb-Pokal e anche Supercoppa di Germania. Con una produzione complessiva di 26 gol, nei quali c’è un marchio impresso a fuoco con la forma di un uragano. Perché Harry Kane sta viaggiando a medie oltre la realtà: i numeri dicono 13 gol e 3 assist, in 7 partite. È andato oltre il concetto di “partire da 1-0&rd

