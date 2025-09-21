Adeyemi trascina il Dortmund contro il Wolfsburg. Frena il Bayer Leverkusen

Goleada a Francoforte, Bayer rimontato al 92'

Sette gol in tutto e vittoria in trasferta per l'Union Berlino che passa per 4-3 sul campo dell'Eintracht Francoforte. A trascinare la squadra della capitale la tripletta di Burke dopo la rete del vantaggio di Ansah. Ai padroni di casa non bastano le reti di Brown, Uzun e Burkardt (su rigore) per evitare il ko.

Svanisce nel recupero la seconda vittoria consecutiva per il Bayer Leverkusen che pareggia in casa 1-1 con il Borussia Monchengladbach. Malik Tilman apre le marcature al 70' quando, su un'ottima percussione sulla destra di Poku, è bravo a rimanere concentrato sul liscio di Schick nel cuore dell'area calciando di prima. Il Gladbach, che era anche passato in vantaggio con Castro al 23' annullato per fuorigioco al Var, non si arrende e al 92' arriva il pareggio su calcio d'angolo con l'incornata di Tabakovic