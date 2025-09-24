Tuttosport.com

"Trovati una ragazza, anche quattro vanno bene": Boniface e gli strani messaggi sui social

Didascalie ironiche e strani proverbi: l'attaccante nigeriano, a un passo dal Milan e ora in prestito al Werder Brema, fa parlare di sé per le sue vicende extra-campo
4 min
Bonifaceweder brema

È stato tra i protagonisti del Bayer Leverkusen campione di Germania, vincitore della Dfb Pokal e finalista in Europa League due anni fa, con 21 gol e 9 assist in totale. È un giocatore di indubbie qualità tecniche e fisiche: basti pensare che Transfermarkt lo valuta tuttora 40 milioni e nella prima metà della stagione 2023/24 era uno degli attaccanti più in forma d'Europa. Poi l'infortunio agli adduttori, un calo di rendimento, una condizione non sempre al 100% e una personalità a volte fuori dagli schemi hanno interrotto almeno momentaneamente la sua avventura al Bayer. In estate Victor Boniface è passato in prestito al Werder Brema, dopo essere stato a un passo dal Milan. Un mancato trasferimento che ha scatenato polemiche anche da parte del diretto interessato.

I messaggi ambigui sui social

Che Boniface sia un personaggio un po' stravagante lo si è intuito anche dai messaggi che lancia sui suoi profili social. "Chiunque mi mandi oggi mille euro oggi, lasci a me le spese di dicembre, ci penso io", ha scritto nella didascalia del post su Instagram dello scorso 2 settembre, che lo raffigura per la prima volta con la maglia del Werder nella sua presentazione. L'8 settembre ha pubblicato delle foto durante i primi allenamenti con il nuovo club, e nella didascalia si legge uno strano proverbio: "La vita è come una scarpa, non puoi bere una mucca perché la terra è una carota. Pensaci". Ma il messaggio che risalta all'occhio è quello in cui ha dato dei consigli particolari ai ragazzi: "Non rispettare il tuo corpo e buttare i tuoi soldi con ragazze differenti non ti farà ottenere nulla nella vita, non so quando lo capirai. Trovati una ragazza, 2 o 3 al massimo, o se stai attraversando molte difficoltà ne vanno bene anche 4".

Il rendimento in campo

L'esordio di Boniface nel Werder è stato positivo: entrato nell'ultimo quarto d'ora contro il Borussia Moenchengladbach, ha fornito un assist vincente per il gol del definitivo 0-4. Molto meno impattante invece l'ingresso in campo nella scorsa partita con il Friburgo: non è riuscito a incidere ed è stato anche ammonito al 90'. Il suo allenatore Horst Steffen lo ha bacchettato nel postpartita: "Per i miei gusti ha vagato troppo per il campo. Deve essere un punto di riferimento al centro. Non si è mosso come avrei voluto". Venerdì 26 settembre il Brema sarà ospite del Bayern Monaco nell'anticipo della quinta giornata. Riflettori puntati su Boniface, che contro i bavaresi non ha mai segnato. Al momento sta facendo parlare di sé più per le vicende extra-campo, ma la speranza è che sotto la guida di Steffen possa rilanciarsi dopo un 2025 complesso in cui ha segnato appena 3 gol (due in campionato e uno in coppa di Germania).

© RIPRODUZIONE RISERVATA