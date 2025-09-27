Dortmund e Lipsia rispondono al Bayern, vince anche il Leverkusen

Nel quinto turno di Bundesliga rispondono al Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia. Terza vittoria consecutiva per i gialloneri di Kovac che passano per 2-0 a Magonza con le reti nel primo tempo di Svensson e Adeyemi entrambi su assist di Brandt, nella ripresa accademia sfruttando anche l'uomo in più per l'espulsione di Zentner. Una rete di Bakayoko in apertura di match regala i tre punti agli uomini di Werner sul campo del Wolfsburg, al 90' Baumgartner fallisce il rigore del possibile raddoppio ma senza conseguenze per un Lipsia che infila il terzo successo di fila.
Vince il Leverkusen
Ritrova i tre punti anche il Leverkusen con Hjulmand che centra un'altra vittoria sulla pancnina del Bayer: 2-1 in trasferta con il St. Pauli. Apre Tapsoba, risponde Wahl nel primo tmepo; al 58' Poku firma il gol vittoria delle Aspirine. 2-1 dell'Heidenheim contro l'Augusta: decidono Kaufmann e Conteh, inutile al 98' il gol di Tietz. Chiude il sabato il match tra Borussia Moenchengladbach ed Eintracht Francoforte.