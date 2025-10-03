Lipsia, la stagione della rivoluzione: tutti i nuovi talenti di casa Red Bull

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Discontinuità. Una parola che al Lipsia non hanno mai visto di buon occhio. Lo raccontano le scelte fatte anno dopo anno: allenatori con un background mai troppo diverso tra loro, giocatori arrivati in maniera piuttosto ciclica dalle “succursali“ in giro per l’Europa e anche per il mondo, Una discreta costanza dei risultati che non rendeva neanche mai così necessario arrivare ad una piccola rivoluzione. Eppure, Nell’estate 2025, 9 anni do
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi