Mbangula gol ed il Werder vince! Bayern Monaco in fuga

LEVERKUSEN (Germania) - Seconda vittoria consecutiva per il Bayer Levekusen che continua la sua risalita in classifica, approfittando anche del pareggio nel big-match tra Borussia Dortmund e Lipsia. La squadra di Leverkusen si impone 2-0 sull'Union Berlino con le reti di Poku (33') e Kofane (49'), conquistando tre punti che le permettono di portarsi a quota 11 punti, a -3 dal Borussia Dortmund secondo con 14, dopo il pareggio casalingo con il Lipsia (terzo con 13). Ospiti in vantaggio al 7' con Baumgartner, al 23' il pareggio di Couto per l'1-1 finale.

Successi interni per l'Augsburg (3-1 sul Wolfsburg) e del Werder Brema per 1-0 contro il St.Pauli con l'ex Juventus Mbangula decisivo: il giocatore belga sblocca il parziale dopo 120" dal fischio d'inizio dopo una perfetta costruzione dal basso con la sfera che gli arriva sui piedi (con una sponda fortuita) al limite dell'area, l'ex bianconero aggiusta e con il destro rasoterra beffa il portiere per quello che poi sarà il gol vittoria per i "Werderaner" che tornano al successo dopo due sconfitte consecutive