Mbangula gol ed il Werder vince! Bayern Monaco in fuga

LEVERKUSEN (Germania) - Seconda vittoria consecutiva per il Bayer Levekusen che continua la sua risalita in classifica, approfittando anche del pareggio nel big-match tra Borussia Dortmund e Lipsia. La squadra di Leverkusen si impone 2-0 sull'Union Berlino con le reti di Poku (33') e Kofane (49'), conquistando tre punti che le permettono di portarsi a quota 11 punti, a -3 dal Borussia Dortmund secondo con 14, dopo il pareggio casalingo con il Lipsia (terzo con 13). Ospiti in vantaggio al 7' con Baumgartner, al 23' il pareggio di Couto per l'1-1 finale.
Successi interni per l'Augsburg (3-1 sul Wolfsburg) e del Werder Brema per 1-0 contro il St.Pauli con l'ex Juventus Mbangula decisivo: il giocatore belga sblocca il parziale dopo 120" dal fischio d'inizio dopo una perfetta costruzione dal basso con la sfera che gli arriva sui piedi (con una sponda fortuita) al limite dell'area, l'ex bianconero aggiusta e con il destro rasoterra beffa il portiere per quello che poi sarà il gol vittoria per i "Werderaner" che tornano al successo dopo due sconfitte consecutive
Bayern sempre imbattuto ed in fuga!
Il Bayern Monaco centra il 6° successo consecutivo su 6 partite giocate vincendo anche sul campo dell'Eintracht per 3-0 e allungando a +4 sul Borussia Dortmund (18 punti a 14).
Neanche un minuto dal fischio d'inizio e la capolista si porta in vantaggio: dopo 16" Gnabry va sul fondo, mette in mezzo e in scivolata Luis Diaz riesce ad impattare la sfera colpendo Kaua Santos che peòr non riesce a parare per l'1-0 Bayern. I padroni di casa trovano anche il pareggio al 13' con un bel gol dal limite dell'area con Bahoya ma rete annulla dopo revisione Var per tocco di mano di Doan nello sviluppo dell'azione. Il Bayern avverte il pericolo e allora Harry Kane da fuori are fa partite un perfetto diagonale di destro per il 2-0 nonché 12° stagionale per lui. All'84' Luis Diaz si toglie lo sfizio della doppietta