Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Bayern di governo, Dortmund di lotta

I bavaresi fino ad ora hanno solo vinto: 10 su 10 con 38 gol segnati.  Il Borussia col muro Schlotterbeck
Giorgio Dusi
1 min
Bayern di governo, Dortmund di lotta© Getty Images

Se escludiamo l’incredibile stagione da imbattuto del Leverkusen di Xabi Alonso, negli ultimi 15 anni l’unica squadra in grado di creare quantomeno dei pensieri al Bayern nella corsa al titolo di campione di Germania è stata il Dortmund. Viene quindi da sé che questa sfida sia stata ribattezzata “der Klassiker”, indubbia operazione anche di marketing, con buona pace del Mönchengladba

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte