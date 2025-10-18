Bayern inarrestabile: Kane e Olise piegano il Dortmund. Kompany a punteggio pieno

Bayern Monaco a punteggio pieno. Gli uomini di Vincent Kompany si aggiudicano la sfida interna con il Borussia Dortmund valida per la 7ª giornata Bundesliga . Decidono l'incontro Harry Kane (22') e Michael Olise (78'): a segno per gli ospiti, Julian Brandt (84'). Un successo che consente dunque ai bavaresi di consolidare il comando della classifica davanti al Lipsia. Primo ko in campionato invece per i gialloneri di Niko Kovac . La prossima giornata, i bavaresi affronteranno in trasferta il Borussia Moenchengladbach il 25 ottobre. Prima però, il ritorno in Champions League contro il Bruges mercoledì 22 all'Allianz Arena. Così anche i gialloneri, che dopo la trasferta di Copenhagen del 21 ottobre, ospiteranno il colonia sabato 25.

Bundesliga, 7ª giornata: gli altri risultati

Fra gli altri risultati di giornata, il Bayer Leverkusen è uscito vincitore dal campo del Mainz per 4-3. Successo in trasferta anche per lo Stoccarda, che supera il Wolfsburg con il finale di 3-0. Bene il Lipsia, che supera in casa l'Amburgo per 2-1. Terminano invece in parità la sfide tra l'Heidenheim e il Werder Brema di Samuel Mbangula: 2-2 il finale. Così anche tra Colonia e Augsburg: 1-1.