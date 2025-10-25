Il Bayern Monaco rimane imbattuto e tiene a distanza lo scatenato Lipsia

MONCHENGLADBACH (Germania) - Prosegue il duello a distanza tra il Bayern Monaco ed il Lipsia. I campioni in carica faticano ma nella ripresa fanno breccia per espugnare il Borussia-Park di Monchengladbach per 3-0 e mantenere saldo il primo posto da imbattuti (8 vittorie su 8 partite con 30 gol realizzati contro 4 subiti). Partita in discesa per a capolista che dopo 19' si trova in superiorità numerica per via del rosso diretto a Castrop ma i padroni di casa reggono andando all'intervallo sullo 0-0. Il secondo tempo è un assedio da parte della squadra di Kompany che alla fine la sblocca: al 61' Kane va a segno ma la rete viene annullata per fuorigioco, due minuti più tardi Kimmich si fa ribattere la conclusione in area, la sfera rimane lì e con il mancino trafigge Nicolas. A chiudere i conti l'asse Olise-Guerreiro all'70' con l'assist del francese al bacio per il portoghese che da solo davanti al portiere non può sbagliare. I padroni di casa hanno la chace di riaprire la partita con il rigore al 75' ma Stoger sbaglia centrando il palo! All'80' capolavoro mancino da fuori area di Karl per il tris.

Il Lipsia non è da meno tenendo il passo dell'imbattuto Bayern dominando a domicilio l'Augusta. Al WWK Arena i Red Bulls vincono per 6-0 con le reti di Diomande (10'), Romulo Cardoso (18'), Nusa (22'), Baumgartner (38'), Ouedraogo (56') per il 5° successo nelle ultime 6 partite restando a 5 punti dai bavaresi.