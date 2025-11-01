Al Bayern basta un tempo, tris al Leverkusen. Pari Eintracht e ora il Napoli in Champions

Il Bayern Monaco continua a dominare la Bundesliga mandando al tappeto anche il Bayer Leverkusen. Agli uomini di Kompany servono solo 45 minuti per mettere in cassaforte altri tre punti e acquisire il risultato in una delle sfide più affascinanti degli ultimi anni in Germania. Con Kane a riposo sono Gnabry e Jackson a firmare il doppio vantaggio bavarese tra il 25' e il 31'. Un'autorete di Bade a ridosso della sirena del primo tempo spegne ogni speranza delle Aspirine di Hjulmand che mettono fine al buon momento dopo l'arrivo del tecnico danese al posto di Ten Hag.
Il Lipsia prova a restare in scia
Il Bayern non perde un colpo ma il Lipsia prova a restare in scia: 3-1 allo Stoccarda e provvisorio secondo posto a -2 dai bavaresi. Un'autorete di Chabot sblocca la gara al tramonto del primo tempo, Diomande raddoppia al 53', Tomas prova a riaprirla ma nel recupero arriva Romulo Cardoso a sentenziare la partita. Atteso martedì a Napoli in Champions, l'Eintracht non va oltre l'1-1 sul campo dell'Heidenheim, con Kristensen che rimedia al vantaggio di Zivzivadze mentre il Mainz, prossimo rivale della Fiorentina in Conference, si fa raggiungere nel finale dal Werder Brema dopo il provvisorio 1-0 siglato da Widmer al 36'. Prima vittoria in campionato per il Borussia Moenchengladbach che dilaga 4-0 in casa del St.Pauli (doppietta di Tabakovic) mentre si chiude senza reti fra Union Berlino e Friburgo.