Al Bayern basta un tempo, tris al Leverkusen. Pari Eintracht e ora il Napoli in Champions

Il Bayern Monaco continua a dominare la Bundesliga mandando al tappeto anche il Bayer Leverkusen. Agli uomini di Kompany servono solo 45 minuti per mettere in cassaforte altri tre punti e acquisire il risultato in una delle sfide più affascinanti degli ultimi anni in Germania. Con Kane a riposo sono Gnabry e Jackson a firmare il doppio vantaggio bavarese tra il 25' e il 31'. Un'autorete di Bade a ridosso della sirena del primo tempo spegne ogni speranza delle Aspirine di Hjulmand che mettono fine al buon momento dopo l'arrivo del tecnico danese al posto di Ten Hag.