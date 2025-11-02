Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Poker Colonia, Amburgo ko chiude in 9. Tris dell'Hoffenheim con il Wolfsburg

Un successo interno e uno esterno nella domenica di Bundesliga
1 min
Poker Colonia, Amburgo ko chiude in 9. Tris dell'Hoffenheim con il Wolfsburg© Getty Images

COLONIA (Germania) - Tutto facile per il Colonia, che nel primo dei due posticipi ha travolto per 4-1 l'Amburgo. Ache e Kainz portano avanti i padroni di casa, gli ospiti rispondono con Dompe ma nel finale perdono la testa restando addirittura in 9 per i due cartellini rossi a Pherai e Vieira. Al 94' e al 99' le altre reti di El Mala e Kaminski.

L'Hoffenheim batte il Wolfsburg

Successo esterno per l'Hoffenehim che passa sul campo del Wolfsburg. Aprono i padroni di casa con Amoura, Burger e Promel la ribaltano tra primo e secondo tempo. Ancora Amoura rimette tutto in pari prima dell'altra doppietta del match di Burger che regala il successo alla formazione ospite.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Da non perdere