Poker Colonia, Amburgo ko chiude in 9. Tris dell'Hoffenheim con il Wolfsburg

COLONIA (Germania) - Tutto facile per il Colonia, che nel primo dei due posticipi ha travolto per 4-1 l'Amburgo. Ache e Kainz portano avanti i padroni di casa, gli ospiti rispondono con Dompe ma nel finale perdono la testa restando addirittura in 9 per i due cartellini rossi a Pherai e Vieira. Al 94' e al 99' le altre reti di El Mala e Kaminski.