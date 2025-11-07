Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Germania chiama Said El Mala: la star del Colonia che voleva smettere a 14 anni

L’ala classe 2006 ha ricevuto la chiamata di Nagelsmann dopo i 4 gol e 2 assist in Bundesliga: fino a sei mesi fa giocava in terza serie. Il fratello lo ha convinto a non mollare (e ha sempre giocato con lui)
Giorgio Dusi
1 min
Germaniabundesligassaid el mala
La Germania chiama Said El Mala: la star del Colonia che voleva smettere a 14 anni © Getty Images

I coetanei e ‘gemelli tedeschi del talento’ Florian Wirtz e Jamal Musiala non possono certo definirsi ‘vecchi’, visto che la prossima primavera spegneranno 23 candeline. Eppure dietro di loro crescono degli adolescenti rampanti che puntano a prendersi i loro spazi. Di Lennart Karl, classe 2008 del Bayern, si è già parlato in abbondanza, ma la scelta della federazione d’accordo con Nagelsmann &egra

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte