La Germania chiama Said El Mala: la star del Colonia che voleva smettere a 14 anni

L’ala classe 2006 ha ricevuto la chiamata di Nagelsmann dopo i 4 gol e 2 assist in Bundesliga: fino a sei mesi fa giocava in terza serie. Il fratello lo ha convinto a non mollare (e ha sempre giocato con lui)