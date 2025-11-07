La Germania chiama Said El Mala: la star del Colonia che voleva smettere a 14 anni

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
I coetanei e ‘gemelli tedeschi del talento’ Florian Wirtz e Jamal Musiala non possono certo definirsi ‘vecchi’, visto che la prossima primavera spegneranno 23 candeline. Eppure dietro di loro crescono degli adolescenti rampanti che puntano a prendersi i loro spazi. Di Lennart Karl, classe 2008 del Bayern, si è già parlato in abbondanza, ma la scelta della federazione d’accordo con Nagelsmann &egra
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi