Mbangula ancora decisivo col Werder: una perla al 94' condanna il Wolfsburg

L'ex Juventus segna a tempo scaduto il gol del 2-1 nel match valido per la decima giornata di Bundesliga
1 min
BREMA (Germania) - Samuel Mbangula ancora decisivo con la maglia del Werder. Lasciato per 65' in panchina dal tecnico Steffen, l'esterno belga ex Juventus entra in campo sull'1-0 in favore del Wolfsburg, frutto del gol al 28' di Svanberg, vecchia conoscenza del Bologna, e, dopo il pareggio di Stage all'83', segna al 94' la bellissima rete della vittoria, un mix di astuzia, rapidità e tecnica.

La classifica

Il successo ottenuto tra le mura amiche del Weserstadion di Brema nell'anticipo della decima giornata di Bundesliga vale al Werder il momentaneo settimo posto in classifica a quota 15 punti. Il Wolfsburg, al terzo ko consecutivo tra tutte le competizioni e alla sesta sconfitta nelle ultime sette di campionato, resta invece fermo a quota 8.

