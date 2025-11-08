Kane nel finale evita il primo ko Bayern. Leverkusen tennistico, pari Dortmund

Il Bayern Monaco resta imbattuto. Gli uomini di Vincent Kompany, reduci dall'en plein di 16 successi complessivi fra campionato, Coppa di Germania e Champions League (a cui si aggiunge il trionfo in Supercoppa), evitano la sconfitta pareggiando i conti nel finale del match contro l'Union Berlino grazie alla rete di Harry Kane all'87'. All'Alte Forsterei, i padroni di casa vanno a segno due volte con Danilho Doekhi (27', 83'), ma i bavaresi restano in partita grazie alla rete del momentaneo 1-1 di Luis Diaz (38'). Poi, l'ex Tottenham evita il ko. La classifica riporta ora 28 punti con un vantaggio di 6 lunghezze dal Lipsia fermato in trasferta dall'Hoffenheim, che grazie al finale di 3-1 sale a sua volta al 5º posto con 19 punti.
Bundesliga, 10ª giornata: gli altri risultati
Fra gli altri risultati di giornata, il Bayer Leverkusen travolge l'Heidenheim fanalino di coda per 6-0. Rallenta invece il Borussia Dortmund, che sul campo dell'Amburgo passa in vantaggio contro grazie alla rete di Carney Chukwuenka (64'), salvo poi essere raggiunto al 7' minuto di recupero da Ransford-Yeboah Konigsdorffer per il definitivo 1-1. In campo alle 18.30 anche Borussia Monchengladbach-Colonia.