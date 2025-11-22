Il Bayern esagera: da 0-2 a 6-2! Emre Can non basta, pari in Dortmund-Stoccarda

MONACO DI BAVIERA (Germania) - I gol di Suzuki al 12' e Manzambi al 17' illudono il Friburgo di Vincenzo Grifo, gettato nella mischia al 77', all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La reazione del Bayern, però, non lascia scampo agli avversari e, al triplice fischio dell'arbitro, il risultato è tennistico: 6-2. A trascinare i pluricampioni di Germania ci hanno pensato la doppietta di Olise al secondo minuto di recupero del primo tempo all'86', oltre alle reti di Karl al 22', Upamecano al 55', Kane al 60' e Jackson al 78'. Anche l'ex Napoli Kim in campo per gli ultimi 13' di gioco.