Il Bayern esagera: da 0-2 a 6-2! Emre Can non basta, pari in Dortmund-Stoccarda

MONACO DI BAVIERA (Germania) - I gol di Suzuki al 12' e Manzambi al 17' illudono il Friburgo di Vincenzo Grifo, gettato nella mischia al 77', all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La reazione del Bayern, però, non lascia scampo agli avversari e, al triplice fischio dell'arbitro, il risultato è tennistico: 6-2. A trascinare i pluricampioni di Germania ci hanno pensato la doppietta di Olise al secondo minuto di recupero del primo tempo all'86', oltre alle reti di Karl al 22', Upamecano al 55', Kane al 60' e Jackson al 78'. Anche l'ex Napoli Kim in campo per gli ultimi 13' di gioco.
Gli altri match
Il Bayer Leverkusen sbanca la Volkswagen Arena di Wolfsburg con un netto 3-1: decidono i gol di Hofmann, Tapsoba e Tillman in poco più di mezz'ora, per i padroni di casa a segno l'ex Lazio Vavro al 57'. Spettacolare 3-3 in Borussia Dortmund-Stoccarda: gialloneri avanti con Emre Can su rigore al 10' e Beier al 41' e, di nuovo, con Adeyemi all'89', ma a salvare gli ospiti ci pensa la tripletta di Undav al 47', al 71' e al 91'. Tris del Borussia Moenchengladbach ad Heidenheim, firmato Diks, Tabakovic e Machino. Chiude il quadro il successo interno dell'Augusta con l'Amburgo firmato Kade al 76'.