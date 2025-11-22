Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Bayern esagera: da 0-2 a 6-2! Emre Can non basta, pari in Dortmund-Stoccarda

Uno-due del Friburgo di Grifo all'Allianz Arena, poi Olise trascina i bavaresi. 3-3 al Signal Iduna Park, vincono Leverkusen, Moenchengladbach e Augusta
2 min
Il Bayern esagera: da 0-2 a 6-2! Emre Can non basta, pari in Dortmund-Stoccarda© Getty Images

MONACO DI BAVIERA (Germania) - I gol di Suzuki al 12' e Manzambi al 17' illudono il Friburgo di Vincenzo Grifo, gettato nella mischia al 77', all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La reazione del Bayern, però, non lascia scampo agli avversari e, al triplice fischio dell'arbitro, il risultato è tennistico: 6-2. A trascinare i pluricampioni di Germania ci hanno pensato la doppietta di Olise al secondo minuto di recupero del primo tempo all'86', oltre alle reti di Karl al 22', Upamecano al 55', Kane al 60' e Jackson al 78'. Anche l'ex Napoli Kim in campo per gli ultimi 13' di gioco.

Gli altri match

Il Bayer Leverkusen sbanca la Volkswagen Arena di Wolfsburg con un netto 3-1: decidono i gol di Hofmann, Tapsoba e Tillman in poco più di mezz'ora, per i padroni di casa a segno l'ex Lazio Vavro al 57'. Spettacolare 3-3 in Borussia Dortmund-Stoccarda: gialloneri avanti con Emre Can su rigore al 10' e Beier al 41' e, di nuovo, con Adeyemi all'89', ma a salvare gli ospiti ci pensa la tripletta di Undav al 47', al 71' e al 91'. Tris del Borussia Moenchengladbach ad Heidenheim, firmato Diks, Tabakovic e Machino. Chiude il quadro il successo interno dell'Augusta con l'Amburgo firmato Kade al 76'.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS