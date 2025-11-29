Il Bayern soffre, poi ci pensa Luis Diaz: Kompany riprende a correre

MONACO (Germania) - Il Bayern Monaco apre il programma del sabato della 12ª giornata della Bundesliga trovando nei minuti di recupero il gol vittoria per piegare in rimonta 3-1 il St.Pauli (terzultimo al 9° ko consecutivo) ed llugare a +8 sul Lipsia. Dopo 6 minuti pasticcio di Laimer a centrocampo, palla rubata da Perreira Lage che lancia in porta Hountondji (ostretto poi a lasciare la partita per problema muscolare al 18') freddo nel battere Neur sul suo palo per l'1-0. Inizia l'assedio bavarese con il St-Pauli salvato due volte dal palo sulle conclusioni di Karl e Bischof. Prima del riposo lungo arriva il pareggio per i padroni di casa con il 2° gol in stagione di Rafa Guerreiro su assist di tacco (da seduo) di Luis Diaz . Partita stregata per i campioni in carica come testimonia il 3 ° palo della giornata colpito da Kane che fallisce una clamorosa occasione da pochi passi. Il Bayern ci crede e su cross perfetto di Kimmich arriva il colpo di testa vincente di Luis Diaz al 90' per il gol della vittoria . Al 96' Nicolas Jackson , lanciato da solo verso la porta, manda i titoli di coda per il 44° gol stagionale dei bavaresi.

Bene Hoffenhein. Tonfo Union Berlino

Nelle altre partite delle 15:30 arriva il successo casalingo dell'Hoffenheim che in 10 minuti archivia l'Augusta per 3-10 con le reti di Toure (16') e Burger (26') oltre all'autogol di Zesiger al 45'. Dopo quattro risultati utii cosnecutivi l'Union Berlino trova uan dolorosa sconfitta perché si fa rimontare e battere 2-1 dal fanalino di coda dell'Heidenheim: succede tutto dal 90' in poi con gli ospiti che prima pareggiano con Schimmers e pii al 95' piazzano il colpo con la rete di Schoppner. Infine pareggio per 1-1 tra Werder Brema e Colonia con gol di El Mala al 91' per salvare gli ospiti.