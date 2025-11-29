Il Bayern soffre, poi ci pensa Luis Diaz: Kompany riprende a correre

MONACO (Germania) - Il Bayern Monaco apre il programma del sabato della 12ª giornata della Bundesliga trovando nei minuti di recupero il gol vittoria per piegare in rimonta 3-1 il St.Pauli (terzultimo al 9° ko consecutivo) ed llugare a +8 sul Lipsia. Dopo 6 minuti pasticcio di Laimer a centrocampo, palla rubata da Perreira Lage che lancia in porta Hountondji (ostretto poi a lasciare la partita per problema muscolare al 18') freddo nel battere Neur sul suo palo per l'1-0. Inizia l'assedio bavarese con il St-Pauli salvato due volte dal palo sulle conclusioni di Karl e Bischof. Prima del riposo lungo arriva il pareggio per i padroni di casa con il 2° gol in stagione di Rafa Guerreiro su assist di tacco (da seduo) di Luis Diaz. Partita stregata per i campioni in carica come testimonia il 3° palo della giornata colpito da Kane che fallisce una clamorosa occasione da pochi passi. Il Bayern ci crede e su cross perfetto di Kimmich arriva il colpo di testa vincente di Luis Diaz al 90' per il gol della vittoria. Al 96' Nicolas Jackson, lanciato da solo verso la porta, manda i titoli di coda per il 44° gol stagionale dei bavaresi.
Bene Hoffenhein. Tonfo Union Berlino
Nelle altre partite delle 15:30 arriva il successo casalingo dell'Hoffenheim che in 10 minuti archivia l'Augusta per 3-10 con le reti di Toure (16') e Burger (26') oltre all'autogol di Zesiger al 45'. Dopo quattro risultati utii cosnecutivi l'Union Berlino trova uan dolorosa sconfitta perché si fa rimontare e battere 2-1 dal fanalino di coda dell'Heidenheim: succede tutto dal 90' in poi con gli ospiti che prima pareggiano con Schimmers e pii al 95' piazzano il colpo con la rete di Schoppner. Infine pareggio per 1-1 tra Werder Brema e Colonia con gol di El Mala al 91' per salvare gli ospiti.