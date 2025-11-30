Grifo protagonista, poker Friburgo al Mainz. Vittoria all'ultimo respiro per l'Amburgo

Vittoria casalinga e al 94° per l'Amburgo che batte 2-1 lo Stoccarda nella 12esima giornata della Bundesliga. I padroni di casa si portano in vantaggio al 10° con Glatzel, la risposta ospite è di Undav che pareggia al 54°. All'84° l'Amburgo resta in 10 per l'espulsione di Rossing-Lelesiit, eppure, nonostante l'inferiorità numerica, al 94° trova la rete del definitivo 2-1 grazie a Fabio Vieira. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per la formazione di casa che si porta a quota 12 punti, stop per lo Stoccarda che resta a 22.
Poker Friburgo, pari tra Francoforte e Wolfsburg
Pari per 1-1 tra Eintracht Francoforte e Wolfsburg: ospiti avanti con Zehnter al 67', pari dei padroni di casa con un rigore di Batshuayi al 96'. L'Eintracht si porta a 21 punti in classifica, mentre il Wolfsburg sale a quota 9. Netto successo per 4-0 del Friburgo contro il Mainz. In gol Kubler, Grifo, Manzambi e Osterhage, con gli ospiti in dieci dal 28' per un rosso a Nebel. Con questa vittoria il Friburgo sale a 16 punti in classifica, mentre il Mainz resta all'ultimo posto a quota 6.