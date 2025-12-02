Coppa di Germania, Dortmund ko contro il Leverkusen. Lipsia ai quarti

Prime due formazioni iscritte ai quarti di finale del tabellone della Coppa di Germania. Si tratta di Hertha e St.Pauli. La squadra di Berlino ha travolto con un eloquente 6-1 il Kaiserslautern in un match tra compagini che militano nel campionato tedesco di Serie B. Militano in Bundesliga sia il Moenchengladbach che il St.Pauli e nel match disputato al Borussia-Park sono gli ospiti (penultimi in campionato) a spuntarla vincendo per 2-1 con i gol di Kaars e Oppie. In mezzo il momentaneo 1-1 dei berlinesi con Tabakovic. Le altre due gare hanno visto, invece, protagoniste il Bayer Leverkusen di Hjulmand contro il Borussia Dortmund di Kovac nel big match di giornata ed il Lipsia contro il Magdeburgo.