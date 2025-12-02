Coppa di Germania, Dortmund ko contro il Leverkusen. Lipsia ai quarti

Prime due formazioni iscritte ai quarti di finale del tabellone della Coppa di Germania. Si tratta di Hertha e St.Pauli. La squadra di Berlino ha travolto con un eloquente 6-1 il Kaiserslautern in un match tra compagini che militano nel campionato tedesco di Serie B. Militano in Bundesliga sia il Moenchengladbach che il St.Pauli e nel match disputato al Borussia-Park sono gli ospiti (penultimi in campionato) a spuntarla vincendo per 2-1 con i gol di Kaars e Oppie. In mezzo il momentaneo 1-1 dei berlinesi con Tabakovic. Le altre due gare hanno visto, invece, protagoniste il Bayer Leverkusen di Hjulmand contro il Borussia Dortmund di Kovac nel big match di giornata ed il Lipsia contro il Magdeburgo.
Dortmund-Leverkusen, sorride Hjulmand. Lipsia ok
La squadra di Kovac saluta ufficialmente la Coppa di Germania. Fatale la sconfitta rimediata contro il Bayer Leverkusen, che al 'Signal Iduna Park' passano col punteggio di 1-0 grazie alla rete siglata dal giovane Maza al 34'. Nel secondo tempo agli ospiti viene annullata una rete per fuorigioco al 60'. I padroni di casa ci provano: 20 tiri di cui 4 indirizzati nello specchio della porta, ma ciò non basta per garantire al Borussia Dortmund la rete del pareggio. Le 'Aspirine' affronteranno ai quarti di finale la squadra che uscirà vincitrice dalla sfida tra Amburgo e Kiel. Passa il Lipsia nel match contro il Magdeburgo con due reti di scarto: 3-1 il punteggio finale. A sbloccare il match sono gli ospiti, con il calcio di rigore siglato da Gnaka all'11'. Dopo 8 minuti pareggia i conti Nusa, con la doppietta di Baumgartner che consentirà ai padroni di casa di conquistare la qualificazione ai quarti, dove affronteranno il St.Pauli.