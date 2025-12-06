Bayern, l'uragano Kane si abbatte sullo Stoccarda. Leverkusen ko, sale il Wolfsburg

Il Bayern Monaco è sempre più primo in Bundesliga. La squadra di Vincent Kompany continua a macinare vittorie, demolendo anche lo Stoccarda col punteggio di 5-0. Il club bavarese si trova momentaneamente in cima alla classifica a quota 36 punti, a +11 sul Lipsia secondo - con la partita contro il Francoforte da disputare - e a trascinare la squadra è il solito Harry Kane. Il centravanti inglese non ha preso parte al match dal primo minuto, con i compagni di squadra che hanno sbloccato il risultato all'11' grazie alla rete di Laimer. Il risultato lievita ampiamente a favore del Bayern Monaco dal 60' in poi: fatalità, entra in campo Harry Kane. L'ex Tottenham trova il gol del raddoppio al 66', completando poi la tripletta personale con i gol siglati all'82' e all'88. In mezzo il gol di Stanisic al 78'.
Leverkusen ko, il Wolfsburg stende l'Union Berlino
Cade in casa dell'Augusta il Bayer Leverkusen: 2-0 il punteggio finale. Entrambe le reti sono state siglate nel primo tempo: prima Giannoulis al 6' e poi Kade al 20' hanno assicurato ai padroni di casa tre punti fondamentali, che permettono alla squadra di allontanarsi temporaneamente dalla zona retrocessione. Bene, invece, il Wolfsburg che torna alla vittoria mettendo ko l'Union Berlino col punteggio di 3-1. Wimmer ed Amoura nel primo tempo firmano il doppio vantaggio dei padroni di casa, a cui si aggiunge il gol di Majer nel secondo tempo. L'Union Berlino trova il gol della bandiera al 68' con Nsoki.
Colonia-St.Pauli finisce in parità, vince l'Heidenhem
Il Colonia divide la posta in palio con il St.Pauli. Una gara equilibrata che termina col punteggio di 1-1: la sblocca il giovanissimo El Mala al 10' e la riprendono gli ospiti nel finale con Jones. L'Heidenhem porta a casa tre punti contro il Friburgo, rimontando il risultato all'ultimo secondo. Gli ospiti trovano il gol del vantaggio con Manzambi negli ultimi istanti del primo tempo, ma la musica alla ripresa è decisamente diversa. Mainka all'ora di gioco accorcia le distanze, indirizzando la partita verso quello che sembrava un pareggio ormai scritto. Al 94' Schimmer spezza l'equilibrio, consegnando ai padroni di casa una vittoria che manda in visibilio i tifosi. Seconda vittoria consecutiva per l'Heidenhem e altri tre punti fondamentali nella corsa salvezza.