Bayern, l'uragano Kane si abbatte sullo Stoccarda. Leverkusen ko, sale il Wolfsburg

Il Bayern Monaco è sempre più primo in Bundesliga. La squadra di Vincent Kompany continua a macinare vittorie, demolendo anche lo Stoccarda col punteggio di 5-0. Il club bavarese si trova momentaneamente in cima alla classifica a quota 36 punti, a +11 sul Lipsia secondo - con la partita contro il Francoforte da disputare - e a trascinare la squadra è il solito Harry Kane. Il centravanti inglese non ha preso parte al match dal primo minuto, con i compagni di squadra che hanno sbloccato il risultato all'11' grazie alla rete di Laimer. Il risultato lievita ampiamente a favore del Bayern Monaco dal 60' in poi: fatalità, entra in campo Harry Kane. L'ex Tottenham trova il gol del raddoppio al 66', completando poi la tripletta personale con i gol siglati all'82' e all'88. In mezzo il gol di Stanisic al 78'.