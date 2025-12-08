Lipsia e Dortmund, scatti da Champions. Il Bayern è già andato

Scatti da Champions per Dortmund e RB Lipsia . Con il Bayern che sembra già fare un campionato a sé stante e con gli scontri diretti già a favore con entrambe (regolate rispettivamente 2-1 e 6-0 all’Allianz Arena), le prime due inseguitrici riescono a mantenere un passo sufficiente per staccare chi sta dietro e consolidare il piazzamento in zona Champions League , tenute a enorme distanza di sicurezza dalla capolista, che ha 9 e 8 punti di vantaggio su entrambe. Dovevano essere sulla carta le due principali concorrenti al titolo - definizione che sta un po’ stretta… - invece la partenza sprint degli uomini di Kompany ha ridimensionato da subito le loro ambizioni. Per la verità, il club targato Red Bull dopo un’importante ristrutturazione estiva dell’organico ha posto come priorità lo sviluppo dei giovani.

Dortmund difficile da battere

Per ora missione discretamente portata avanti, visto che nel 6-0 rifilato all’Eintracht sabato si è messo in luce il 2006 Yan Diomandé (pagato 20 milioni al Leganés) con 7 gol e 4 assist, secondo solo all’austriaco Baumgartner con 10+5. Ma non si possono non menzionare le 7 contribuzioni (di cui 3 gol) dell’altro 2006 Ouédraogo). Insomma, presente e futuro luminoso e brillante, oltre a una grande e decisa risposta in uno scontro diretto per la Champions. Lo stesso che ha vinto anche il Dortmund, contro il sorprendente Hoffenheim che si è ritrovato in alta classifica dopo una striscia di 16 punti nelle ultime 6 gare. Poi però è arrivata la serata del Westfalenstadion e la squadra di Niko Kovac ha ottenuto una vittoria solida. Quest’anno solo Manchester City, Bayern e Leverkusen (proprio in settimana, in coppa) sono riusciti a battere il Dortmund, magari meno spettacolare di altre edizioni, ma indubbiamente dotati di una solidità importante e che sta rendendo la qualificazione alla Champions League quantomeno più sicura di come è stata negli ultimi due anni.