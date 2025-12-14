Kane evita il primo ko al Bayern, Karl ancora a segno: il Mainz sfiora l'impresa. Dortmund pari

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Termina in parità la sfida del 14° turno di Bundesliga tra Bayern Monaco e Mainz. Sempre solida il vetta la formazione di Kompany che mantiene l'imbattibilità in campionato grazie ad un rigore di Kane al minuto 87. Padroni di casa subito avanti con il gioiello classe 2008 Karl ma ripresi e sorpassati dagli ospiti con le reti di Potulski e Lee Jae-Sung. Nel finale è l'attaccante inglese a presentarsi sul dischetto per la firma sul 2-2 finale.