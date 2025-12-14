Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Kane evita il primo ko al Bayern, Karl ancora a segno: il Mainz sfiora l'impresa. Dortmund pari

Resta imbattuta e saldamente al comando in Bundesliga la formazione di Kompany, il Friburgo rallenta i gialloneri approfittando del rosso a Bellingham
1 min
Kane evita il primo ko al Bayern, Karl ancora a segno: il Mainz sfiora l'impresa. Dortmund pari© APS

MONACO DI BAVIERA (Germania) -  Termina in parità la sfida del 14° turno di Bundesliga tra Bayern Monaco e Mainz. Sempre solida il vetta la formazione di Kompany che mantiene l'imbattibilità in campionato grazie ad un rigore di Kane al minuto 87. Padroni di casa subito avanti con il gioiello classe 2008 Karl ma ripresi e sorpassati dagli ospiti con le reti di Potulski e Lee Jae-Sung. Nel finale è l'attaccante inglese a presentarsi sul dischetto per la firma sul 2-2 finale.

Pari Dortmund, espulso Bellingham

Pari per 1-1 per il Borussia Dortmund sul campo del Friburgo. Ospiti avanti con Bensebaini, poi il rosso a Jobe Bellingham che cambia il match, con i padroni di casa che acciuffano il pareggio grazie a Holer. Con questo pari il Borussia sale a 29 punti, mentre il Friburgo di porta a quota 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS