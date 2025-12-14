Kane evita il primo ko al Bayern, Karl ancora a segno: il Mainz sfiora l'impresa. Dortmund pari

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Termina in parità la sfida del 14° turno di Bundesliga tra Bayern Monaco e Mainz. Sempre solida il vetta la formazione di Kompany che mantiene l'imbattibilità in campionato grazie ad un rigore di Kane al minuto 87. Padroni di casa subito avanti con il gioiello classe 2008 Karl ma ripresi e sorpassati dagli ospiti con le reti di Potulski e Lee Jae-Sung. Nel finale è l'attaccante inglese a presentarsi sul dischetto per la firma sul 2-2 finale.
Pari Dortmund, espulso Bellingham
Pari per 1-1 per il Borussia Dortmund sul campo del Friburgo. Ospiti avanti con Bensebaini, poi il rosso a Jobe Bellingham che cambia il match, con i padroni di casa che acciuffano il pareggio grazie a Holer. Con questo pari il Borussia sale a 29 punti, mentre il Friburgo di porta a quota 17.