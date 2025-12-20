Il Bayer vince in rimonta a Lipsia, decide Schick. Poker del Friburgo a Wolfsburg

Il Bayer Leverkusen vince in rimonta in casa del Lipsia col punteggio di 3-1. Padroni di casa in vantaggio al minuto 35 grazie a Schlager e ripresi nel finale di primo tempo dalle firme di Terrier al 40° e di Schick al 44°: chiude in pieno recupero la rete del tris siglata da Culbreath. La formazione allenata da Hjulmand sale così in classifica al terzo posto, agganciando proprio il Lipsia a quota 29 punti e portandosi a -3 lunghezze dal Borussia Dortmund secondo.