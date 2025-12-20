Tuttosport.com
Il Bayer vince in rimonta a Lipsia, decide Schick. Poker del Friburgo a Wolfsburg

Seconda vittoria di fila dell'Union Berlino che regola di misura il Colonia, pareggio a reti inviolate tra Stoccarda e Hoffenheim
2 min
Il Bayer vince in rimonta a Lipsia, decide Schick. Poker del Friburgo a Wolfsburg

Il Bayer Leverkusen vince in rimonta in casa del Lipsia col punteggio di 3-1. Padroni di casa in vantaggio al minuto 35 grazie a Schlager e ripresi nel finale di primo tempo dalle firme di Terrier al 40° e di Schick al 44°: chiude in pieno recupero la rete del tris siglata da Culbreath. La formazione allenata da Hjulmand sale così in classifica al terzo posto, agganciando proprio il Lipsia a quota 29 punti e portandosi a -3 lunghezze dal Borussia Dortmund secondo.

Poker del Friburgo, Wolfsburg ko

Sette gol a Wolfsburg, appena tre nelle altre quattro partite delle 15:30. Nella sfida della Volkswagen Arena la spunta il Friburgo per 4-3 sul Wolfsburg a cui non basta la tripletta di Pejcinovic, con gli ospiti - a segno anche Grifo su rigore - che rimontano dal 2-3 fra il 71' (autorete di Seelt) e il 78' (in gol Scherhant). In classifica il Friburgo resta però dietro l'Union Berlino, che vince sul campo di un Colonia in dieci nel finale (rosso a Van der Berg) grazie all'acuto di Schafer al 91'. Senza reti lo scontro diretto per l'Europa fra Stoccarda e Hoffenheim, così come la sfida salvezza fra Augsburg e Werder Brema, mentre si decide nel primo tempo l'1-1 fra Amburgo ed Eintracht: Sambi Lokonga porta avanti i suoi al 19', pari di Larsson sette minuti dopo.

