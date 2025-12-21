Poker Bayern Monaco all'Heidenheim. Kompany a +9 sul Borussia Dortmund

Trasferta vincente per il Bayern Monaco, che travolge l'Heidenheim alla 15ª giornata di Bundesliga. Alla Voith-Arena, gli uomini di Vincent Kompany si impongono con il finale di 4-0. Un risultato che segue il pareggio con il Magonza e che porta le firme di Josip Stanisic (15'), Michael Olise (32'), Luis Diaz (86') ed Harry Kane (92'). La classifica vede ora i bavaresi mantenere il comando con 41 punti e un vantaggio di 9 lunghezze sul Borussia Dortmund, che nell'anticipo di venerdì 19 ha a sua volta sconfitto in casa il Borussia Moenchengladbach. Cala così il sipario sul 2025 del Bayern, atteso in campo l'11 gennaio all'Allianz Arena, dove affronterà il Wolfsburg di Christian Eriksen .

Pari tra Magonza e St. Pauli

Termina invece con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Magonza e St. Pauli, entrambe impegnate nella lotta per non retrocedere. La formazione di Urs Fischer manca l'occasione di accorciare sul terzultimo posto, mentre gli uomini di Alexander Blessin guadagnano un altro punto utile per la salvezza. La prossima giornata, Magonza e St. Pauli saranno impegnate rispettivamente contro Lipsia e Union Berlino.