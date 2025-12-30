Diletta Leotta fa volare Karius: l'incubo Champions è ormai lontano. E lo Schalke 04 ringrazia

Il portiere tedesco ha collezionato 9 clean sheet in 17 presenze, subendo appena dieci gol e ritrovando una continuità che gli mancava da anni. Non giocava con questa regolarità dal biennio 2018-2020 al Besiktas, quando totalizzò 67 presenze; nelle quattro stagioni successive, tra Union Berlino e Newcastle, si era fermato a sole sette apparizioni ufficiali. La sua parabola è nota: la finale di Champions League del 2018 persa dal Liverpool contro il Real Madrid ha rappresentato uno spartiacque crudele, trasformandolo in un bersaglio mediatico e segnandone profondamente la carriera.

In Germania una seconda opportunità

Lo Schalke gli ha offerto una seconda occasione già nella scorsa stagione: solo quattro presenze da titolare, ma sufficienti per conquistare la porta nell’annata attuale. Dietro il ritorno ad alti livelli c’è anche una stabilità ritrovata fuori dal campo. La relazione con Diletta Leotta, iniziata nel 2022, si è consolidata rapidamente: il matrimonio, celebrato lo scorso anno, ha sancito un legame diventato ancor prima famiglia con la nascita della figlia Aria. Nelle scorse settimane la coppia ha annunciato l’arrivo del secondo figlio (dal cuoricino azzurro postato su Instagram dalla conduttrice di Dazn, dovrebbe trattarsi di un maschietto) confermando un momento di piena serenità personale. Dopo una prima parte di stagione intensa, Karius si è concesso qualche giorno di riposo a Dubai con la famiglia. Una pausa simbolica, prima di tornare a blindare la porta dello Schalke e guidare l’assalto alla promozione.