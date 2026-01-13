Dortmund, Guirassy torna al gol: tris al Werder. Rinviata Amburgo-Bayer "a causa del tetto"

Il turno infrasettimanale di Bundesliga si è aperto col successo alla MHPArena dello Stoccarda per 3-2 contro l'Eintracht . Sotto dopo 5 minuti per il gol di Kristensen, la squadra di Hoeness la ribalta con Demirovic e Undav, poi all'80' il pari di Amaimouni ma all'87' Nartey sigla il gol che vale la terza vittoria nelle ultime 4 gare. Lo Stoccarda sarà di scena giovedì 22 all'Olimpico contro la Roma in Europa League. Il maltempo continua a condizionare la Bundesliga.

Rinviata Amburgo-Bayer Leverkusen

Se lo scorso weekend sono state rinviate a data da destinarsi St.Pauli-Lipsia e Werder Brema-Hoffenheim, anche la 17esima giornata registra un altro cambio di programma: non si è giocata la sfida fra Amburgo e Bayer Leverkusen a causa del meteo e dei rischi strutturali legati al tetto del Volksparkstadion. Il motivo dell'annullamento è dovuto a problemi di sicurezza nell'area spettatori, poiché una grande quantità di ghiaccio sul tetto dello stadio si stava sciogliendo rapidamente. Per motivi di sicurezza l'impianto è stato chiuso e la partita sarà ricollocata in un'altra data. Il comunicato della Dfl recita: "A causa dei rischi strutturali legati alle condizioni meteorologiche nella zona del tetto dello stadio, la partita di Bundesliga tra Amburgo e Bayer Leverkusen non potrà svolgersi come previsto martedì sera (ore 20:30). Il Volksparkstadion è stato chiuso all'ultimo minuto. Una decisione in merito a una nuova data verrà presa il prima possibile".

Vincono Dortmund e Mainz

Vittoria netta e convincente del Borussia Dortmund. La formazione guidata in panchina da Kovac stende per 3-0 il Werder Brema con le reti di Schlotterbeck (11'), Sabitzer (76') e Guirassy (83'), rafforzando così la seconda piazza in classifica alle spalle del Bayern Monaco. L'attaccate ex Stoccarda non segnava dal 25 novembre 2025. Più sudato il successo casalingo del Mainz, che piega per 2-1 l'Heidenheim con i gol di Widmer (30') e Amiri (48'); marcatura ospite di Schimmer (60').