Bayern Monaco da record, 15 vittorie in 17 partite: la Bundesliga ha un solo padrone

COLONIA (Germania) - Il Bayern Monaco vince in rimonta 3-1 in casa del Colonia nel turno infrasettimanale valido per la 17ª giornata di Bundesliga, conquista la 15 vittoria (su 17 partie!) e sale a quota 47 punti, a +11 sul Borussia Dortmund secondo. Maina illude i padroni di casa sbloccando il risultato al 41', immediata reazione dei bavaresi che pareggiano subito i conti prima dell'intervallo con Gnabry. Nella ripresa le reti di Kim e Karl negli ultimi venti minuti regalano la vittoria ai ragazzi di Kompany.
Nelle altre partite successo casalingo del Lipsia, terza forza del campionato, sul Friburgo per 2-0, che si arrende alle reti di Orban e Romulo Cardoso. Rotonda vittoria anche dell'Hoffenheim sul Borussia Monchengladbach per 5-1. Il Wolfsburg si mette alle spalle l'1-8 col Bayern e torna al successo superando 2-1 il St.Pauli. L'ex interista Eriksen sblocca la partita su rigore al 25', Smith pareggia al 40' ma a due minuti dal 90' arriva il gol vittoria per i Lupi di Pejcinovic
