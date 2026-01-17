Emre Can, urlo Dortmund all'ultimo secondo! L'ex Juve tiene viva la Bundesliga

Il Borussia Dortmund conquistas tre punti fondamentali in un match al cardiopalma contro il St.Pauli. A consegnare la vittoria ai suoi compagni di squadra è stato l'ex Juventus Emre Can, che al 96' dal dischetto non ha esitato ed ha insaccato alle spalle di Vasij il gol del 3-2 definitivo. Al Sigdal Iduna Park di Dortmund ad aprire le marcature è stato Brandt, numero 10 del Borussia. Il raddoppio per i padroni di casa è arrivato nei primi minuti del secondo tempo con Adeyemi, colui che per tempo è stato pensiero costante della Juventus, al 54'. Tutto sembrava filare liscio per i padroni di casa, ma il gol di Sands al 62' e quello di Jones dieci minuti più tardi, mettono in seria difficoltà le possibilità di vittoria per il Dortmund. A sbloccare la situazione ci ha pensato, però, Emre Can dal dischetto, che con la fascia di capitano al braccio ha trascinato i suoi alla vittoria. I gialloneri restano saldi al secondo posto in classifica a quota 39 punti. Nulla da fare per il St.Pauli, ancorato all'utimo posto in Bundesliga a quota 12.
Bundesliga: i risultati di giornata
Una rete di Burger consente all'Hoffenheim di piegare 1-0 il Bayer Leverkusen, con i padroni di casa che raccolgono altri tre punti dopo la rumorosa vittoria per 5-1 della scorsa giornata contro il Borussia Monchengladbach, piazzandosi al quarto posto in zona Champions a quota 33 punti. Jenz risponde a Beck nell'1-1 tra Wolfsburg e Heidenheim, con le due compagini che si dividono la posta in palio. Il Wolfsburg resta fermo a metà classifica a quota 19, mentre l'Heidenheim galleggia sulla zona retrocessione ad un solo punto di distanza. Vittoria in rimonta del Colonia tra le mura amiche contro il Mainz, con i padroni di casa che erano a secco di vittorie dallo scorso 2 novembre. Doppietta di Ache, dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti con Bell. Infine, 0-0 tra Amburgo e Moenchengladbach, con le due squadre che restano a tre punti di distanza - 20 il 'Gladbach e 17 l'Amburgo - nella parte centrale della classifica in Bundesliga.