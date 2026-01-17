Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Emre Can, urlo Dortmund all'ultimo secondo! L'ex Juve tiene viva la Bundesliga

Il capitano dei gialloneri sigla il rigore decisivo nel finale, firmando il 3-2 definitivo. Pari Amburgo e Wolfsburg, il Colonia torna alla vittoria
3 min
BundesligaDortmundEmre Can
Emre Can, urlo Dortmund all'ultimo secondo! L'ex Juve tiene viva la Bundesliga © Getty Images

Il Borussia Dortmund conquistas tre punti fondamentali in un match al cardiopalma contro il St.Pauli. A consegnare la vittoria ai suoi compagni di squadra è stato l'ex Juventus Emre Can, che al 96' dal dischetto non ha esitato ed ha insaccato alle spalle di Vasij il gol del 3-2 definitivo. Al Sigdal Iduna Park di Dortmund ad aprire le marcature è stato Brandt, numero 10 del Borussia. Il raddoppio per i padroni di casa è arrivato nei primi minuti del secondo tempo con Adeyemi, colui che per tempo è stato pensiero costante della Juventus, al 54'. Tutto sembrava filare liscio per i padroni di casa, ma il gol di Sands al 62' e quello di Jones dieci minuti più tardi, mettono in seria difficoltà le possibilità di vittoria per il Dortmund. A sbloccare la situazione ci ha pensato, però, Emre Can dal dischetto, che con la fascia di capitano al braccio ha trascinato i suoi alla vittoria. I gialloneri restano saldi al secondo posto in classifica a quota 39 punti. Nulla da fare per il St.Pauli, ancorato all'utimo posto in Bundesliga a quota 12.

Bundesliga: i risultati di giornata

Una rete di Burger consente all'Hoffenheim di piegare 1-0 il Bayer Leverkusen, con i padroni di casa che raccolgono altri tre punti dopo la rumorosa vittoria per 5-1 della scorsa giornata contro il Borussia Monchengladbach, piazzandosi al quarto posto in zona Champions a quota 33 punti. Jenz risponde a Beck nell'1-1 tra Wolfsburg e Heidenheim, con le due compagini che si dividono la posta in palio. Il Wolfsburg resta fermo a metà classifica a quota 19, mentre l'Heidenheim galleggia sulla zona retrocessione ad un solo punto di distanza. Vittoria in rimonta del Colonia tra le mura amiche contro il Mainz, con i padroni di casa che erano a secco di vittorie dallo scorso 2 novembre. Doppietta di Ache, dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti con Bell. Infine, 0-0 tra Amburgo e Moenchengladbach, con le due squadre che restano a tre punti di distanza - 20 il 'Gladbach e 17 l'Amburgo - nella parte centrale della classifica in Bundesliga.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS