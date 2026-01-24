Tuttosport.com
Yan Diomande, il Lipsia ha scoperto e lanciato l’ala del futuro: mezza Europa lo vuole

Ivoriano classe 2006, sta facendo impazzire le difese con la sua velocità e il suo dribbling. Le big lo hanno già attenzionato
Giorgio Dusi
1 min
Rb Lipsiayan diomandeBundesliga
Yan Diomande, il Lipsia ha scoperto e lanciato l’ala del futuro: mezza Europa lo vuole © Getty Images

Vendi Timo Werner, acquisti Szoboszlai. Saluti Upamecano, scopri Gvardiol. Monetizzi Nkunku, lanci Openda. Ringrazi Xavi Simons, lo sostituisci con… uno da 10 presenze nel Leganés. Questo era ciò che si poteva pensare in estate. Poi dopo pochi giorni, si era già capito che Yan Diomandé non fosse uno come tutti gli altri. O meglio, era come gli altri, sì, ma menzionati sopra: uno destinato a diventare una enorme plusvalenza per il bila

