Yan Diomande, il Lipsia ha scoperto e lanciato l’ala del futuro: mezza Europa lo vuole

Ivoriano classe 2006, sta facendo impazzire le difese con la sua velocità e il suo dribbling. Le big lo hanno già attenzionato

24 gennaio 2026, 12:46 Giorgio Dusi 1 min Rb Lipsiayan diomandeBundesliga