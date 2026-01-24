Tuttosport.com
Il Bayern crolla in casa con l'Augusta, scatto Hoffenheim e Lipsia. Bene il Leverkusen

I bavaresi crollano 2-1 all'Allianz Arena, terza e quarta della classe regolano rispettivamente Eintracht ed Heidenheim. Il Bayer batte il Bremer, ok il Magonza con il Wolfsburg
1 min
Il Bayern crolla in casa con l'Augusta, scatto Hoffenheim e Lipsia. Bene il Leverkusen© EPA

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco capolista della Bundesliga crolla clamorosamente in casa con l'Augusta. Ito porta in vantaggio i bavaresi all'Allianz Arena dopo soli 23', ma la rimonta firmata Arthur Chaves (75') e Massengo (81') regala alla formazione ospite un insperato successo che le permette di portarsi provvisoriamente a +4 sulla zona retrocessione. Gli uomini di Kompany, saldamente in testa a quota 51, potrebbero veder ridotto a nove lunghezze il proprio margine sul Borussia Dortmund, in caso di successo dei gialloneri nel posticipo a Berlino contro l'Union.

Gli altri risultati

Il gol di Kalimuendo non basta all'Eintracht Francoforte per evitare il ko interno contro il lanciatissimo Hoffenheim terzo in classifica, che si impone 3-1 in rimonta grazie a Moerstedt, Kabak e l'autorete di Amenda. Quarto il Red Bull Lipsia, che sbanca 3-0 Heidenheim con Baku, Nusa e Raum. Lucas regala il successo al Bayer Leverkusen in casa contro il Werder Brema, mentre Tiez, Bell e Amiri trascinano il Magonza contro il Wolfsburg, passato in vantaggio con Amoura.

Tutte le news di Bundesliga

