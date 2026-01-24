Il Dortmund si scalda per l’Inter con un tris: Emre Can in gol. Tonfo Bayern

Il Bayern Monaco cade in casa. All'Allianz Arena, gli uomini di Kompany subiscono la rimonta all'Augsburg, che ribalta il vantaggio di Ito (23') con Chaves (75') e Massengo (81'): 2-1 il finale. Un risultato valido per la 19ª giornata di campionato e che interrompe la striscia di 4 vittorie consecutive dei bavaresi, che restano dunque fermi a quota 50 punti con un vantaggio di 8 lunghezze dal Borussia Dortmund di Kovac , bravo a sua volta a sfruttare la sbandata dei diretti concorrenti al titolo con il successo esterno sull'Union Berlino deciso dalle reti dell'ex Juve Emre Can (10', rig.), Schlotterbeck (54') e Beier (84'). Il calendario dei gialloneri mette ora in programma la gara con l'Inter di Chivu valida per l'ultima giornata di Champions League in programma il 28 gennaio al Westfalenstadion: entrambe le formazioni sono certe della qualificazione ai playoff . Bene anche l'Hoffenheim, che non smette di sorprendere con il tris ai danni dell'Eintracht firmato Moerstedt (52'), Kabak (60') e Amenda (65', aut.): 3-1 a Francoforte. La formazione di Ilzer rientra così con 36 punti che consentono di consolidare il terzo posto.

Tris Lipsia, ok Leverkusen e Magonza

Fra gli altri risultati di giornata, il Lipsia batte per 3-0 l'Heidenheim trascinato dalle reti di Baku (62'), Nusa (68') e Raum (70') e sale a quota 35 punti che valgono il quarto posto in classifica. Successi interni per Bayer Leverkusen e Magonza, che superano rispettivamente Werder Brema per 1-0 e Wolfsburg per 3-1. Domenica 25, spazio a Borussia Monchengladbach-Stoccarda e Friburgo-Colonia. Si è concluso con un pareggio a reti inviolate invece l'anticipo di venerdì 23 tra St. Pauli e Amburgo.