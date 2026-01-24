Tuttosport.com
Il Dortmund si scalda per l’Inter con un tris: Emre Can in gol. Tonfo Bayern

Successo esterno dei gialloneri che accorciano sul primo posto, con i bavaresi che cadono in casa contro l'Augsburg. Hoffenheim inarrestabile. Ok Leverkusen e Magonza
2 min
Bayern MonacoBundesligaborussia dortmund
Il Dortmund si scalda per l’Inter con un tris: Emre Can in gol. Tonfo Bayern© APS

Il Bayern Monaco cade in casa. All'Allianz Arena, gli uomini di Kompany subiscono la rimonta all'Augsburg, che ribalta il vantaggio di Ito (23') con Chaves (75') e Massengo (81'): 2-1 il finale. Un risultato valido per la 19ª giornata di campionato e che interrompe la striscia di 4 vittorie consecutive dei bavaresi, che restano dunque fermi a quota 50 punti con un vantaggio di 8 lunghezze dal Borussia Dortmund di Kovac, bravo a sua volta a sfruttare la sbandata dei diretti concorrenti al titolo con il successo esterno sull'Union Berlino deciso dalle reti dell'ex Juve Emre Can (10', rig.), Schlotterbeck (54') e Beier (84'). Il calendario dei gialloneri mette ora in programma la gara con l'Inter di Chivu valida per l'ultima giornata di Champions League in programma il 28 gennaio al Westfalenstadion: entrambe le formazioni sono certe della qualificazione ai playoff. Bene anche l'Hoffenheim, che non smette di sorprendere con il tris ai danni dell'Eintracht firmato Moerstedt (52'), Kabak (60') e Amenda (65', aut.): 3-1 a Francoforte. La formazione di Ilzer rientra così con 36 punti che consentono di consolidare il terzo posto. 

Tris Lipsia, ok Leverkusen e Magonza

Fra gli altri risultati di giornata, il Lipsia batte per 3-0 l'Heidenheim trascinato dalle reti di Baku (62'), Nusa (68') e Raum (70') e sale a quota 35 punti che valgono il quarto posto in classifica. Successi interni per Bayer Leverkusen e Magonza, che superano rispettivamente Werder Brema per 1-0 e Wolfsburg per 3-1. Domenica 25, spazio a Borussia Monchengladbach-Stoccarda e Friburgo-Colonia. Si è concluso con un pareggio a reti inviolate invece l'anticipo di venerdì 23 tra St. Pauli e Amburgo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

