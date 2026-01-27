L'Hoffenheim non si ferma: battuto in 10 il Werder di Mbangula. Un rigore al 93' frena il Lipsia

BREMA (Germania) - Il Werder Brema dell'ex Juventus Samuel Mbangula, subentrato a Deman al 59', a match già compromesso, cade 2-0 in casa contro il lanciatissimo Hoffenheim - in inferiorità numerica dal 51' per l'espulsione diretta rimediata da Burger - e 'vede' ora da vicino la zona retrocessione, con appena tre lunghezze di margine sul Magonza terz'ultima. La formazione ospite colpisce prima con Prass (44'), poi con Promes al 54', e con questo successo conservano la terza posizione nella classifica di Bundesliga a quota 39 punti.
Kaars salva il St.Pauli
Quarto in coabitazione con lo Stoccarda, a tre lunghezze di distanza dall'Hoffenheim, a 6 dal Borussia Dortmund secondo e a 14 dal Bayern Monaco capolista, c'è il Red Bull Lipsia, raggiunto a tempo scaduto dal St.Pauli penultimo in classifica: ad Amburgo, il vantaggio ospite firmato da Diomande al 66' viene vanificato dal calcio di rigore trasformato da Kaars al 93'